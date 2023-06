Strach Lucie Vondráčkové o partnera, zápasníka Zdeňka: Tři dny před zápasem nejí ani nepije, modlím se, aby to tělo vydrželo

Lucie Vondráčková promluvila o vaření i o strachu o přítele, který před zápasy nejí ani nepije. Super.cz

"Dělám denně třeba šest chodů, protože každý má rád něco jiného, což je sice dost nepraktické, ale naučila jsem se to. Takže hezky a zdravě přežíváme. Vařím polévky, ryby, různé saláty, ty jsou většinou pro mě. Když se bavím s jinými maminkami, tak ty děti mají podobné chutě, vedou u nich špagety a pasta. Aspoň jeden ze synů jí velmi zdravě, tak to ukazuje tomu druhému," vyprávěla.

Zásadní dietní omezení Lucka nedodržuje, i když nějaký čas vůbec nejedla maso. "A moc ho nejím ani teď. Myslím si, že jsme přemasovaná generace, není to vůbec nutné, a hlavně miluju zvířata," míní. Zeptali jsme se i na to, jak vaří Zdeňkovi, který musí mít před zápasy specifickou stravu. "Teď zrovna nijak. Je ve fázi, kdy nejí ani nepije. Vůbec nechápu, jak to mohou vydržet. Tři dny bez vody jsou pro mě nepředstavitelné. Je to šíleně drastické a jenom se modlím, aby to tělo vydrželo," svěřila se s obavami o zdraví svého partnera.

Celkově, pokud jde o vztah k jídlu, bere ho Lucie spíš jako nutnost k dodání energie pro jiné aktivity. "Nejsme tady proto, abychom jedli, ale abychom dělali rádi svoji práci. Přiznám se, že já sama jídlo spíš odbývám. A protože pořád chodím, mám ráda jídlo, které si můžu dát za chůze. Třeba sushi anebo něco do ruky právě z pekárny," vysvětlovala. Že by si sama dělala s sebou třeba jídlo do krabiček, to už by prý nezvládla. "Stačí, že klukům dělám nejen svačiny, ale i obědy do školy, protože tam neradi jedí," uzavřela. ■