Miloši, ty ku*vo, vyryli mu kdysi na auto diváci. Jiří Štrébl se ale za deset let stal miláčkem seriálu Ulice

Herec Jiří Štrébl, kterého proslavila Ulice, si dnes zazpívá s kapelou Waldovy Matušky. Foto: Jan Handrejch, Právo

Jak nám prozradil Jiří Štrébl (64) postavu za ta léta absolutně přijal. „Je to takový můj dvojník, tím nechci říct, že mám povahu jako Miloš. Když ho deset let hraju, tak přemýšlím jeho hlavou, ne svojí. Tu postavu mám rád a je to pro mě důležitý.“

Kromě toho, že krásně fotí, píše básničky a výborně vaří, osm roků zpívá s kapelou Waldovy Matušky. Ta vznikla přesně před deseti lety jako dar několika muzikantů ke svatebnímu dni jejich přátel. Takže zpočátku nešlo o spojení profesionálních muzikantů, ani o založení revival skupiny. Rádi se definují jako „přátelé přátel písní Waldemara Matušky“.

V sobotu 17.6. budou mít výroční koncert na místě, kde vznikli – v Kacanovech, pár kilometrů od Turnova, v Českém ráji. Ten miluje právě Jiří Štrébl, který se těší, že kapela možná uskuteční dva koncerty na Floridě společně s vdovou po Waldemaru Matuškovi (✝76) Olgou (74).

Zazpívá si s nimi, při příležitosti deseti let trvání skupiny, i jeho sestra Alena Štréblová (57). Ostatně i ona hraje v Ulici, kde představuje Milenu Pumrovou. Jednou s kapelou vystupovala. V publiku si je poslechne i jejich šestaosmdesátiletá maminka Dáša.

„Bude tady i ségra, tak si s námi zazpívá jednu písničku. Já k tomu přišel taky podobně, že jsem dva muzikanty poznal na zdejším koupališti. Pak tu měli koncert a já se v nočních hodinách zeptal, jestli si s nimi můžu dát jednu písničku. A od té doby s nimi vystupuji.“

Zpívá s nimi víc Waldemarových hitů, ale hlavně Sedm dostavníků. A která z Matuškových písní je hercovou srdcovkou? „Ta úplně nej? Asi sedmdesát,“ řekl Super.cz se smíchem Štrébl. „Ne, nedá se vybírat, měl jeden hit za druhým. Možná Láska nebeská...“

