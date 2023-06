Za postel utratila 100 tisíc, ale spí v ní sama: Denisa Nesvačilová se stěhuje po pronájmech. Na vlastní byt nemám, říká

Denisa Nesvačilová promluvila o stěhování. Super.cz

Nedávno se opět stěhovala. A zase do pronajatého bytu. " Ten trh s nemovitostmi je šíleně přestřelený a já jsem na hypotéku nejrizikovější skupina. Umělec, přes třicet, neprovdaná. Byla jsem na jedné schůzce v bance a dneska potřebujete mít dvacet procent částky a byty stojí devět nebo deset milionů, tak to nemám šanci," řekla Super.cz herečka Denisa Nesvačilová (31).

"Takže jsem v novém pronájmu, mám fantastického pana majitele a zařizuju, na což nemám moc času. Teď jsem se vrhla na zařizování balkonu. Ještě nemám vybalené všechny krabice, potřebuju zavěsit i poličky nad gauč, ale to asi udělám, až bude pršet. Na byt jsem neměla zvláštní požadavky. Potřebovala jsem, aby byl rychle a zvládla jsem ho sama platit. Velké kritérium byl pejsek, aby tam mohl být, a nechtěla jsem úplně do garsonky," vysvětlovala herečka, která si i se svým psem Čestmírem pochvaluje bydlení u lesoparku.

Po dlouhé době si Denisa pořídila konečně i nový nábytek, dlouhou dobu putovala s prvním, studentským, který už se pomalu rozpadal. "Dlouhá léta jsem neměla na nový nábytek peníze. A teď jsem si řekla, že už jsem velká holka a po jedenácti letech bych si ho zasloužila. Koupila jsem si strašně drahou postel za sto tisíc. Je skvělá, ale myslím, že ještě vyměním matraci," prozradila s tím, že nábytek si většinou zvládla smontovat úplně sama.

V nové posteli spí zatím sama, ani psa do ní nepustí. "Čestmír tam nesmí a ani to nezkouší, protože už je starý a má problémy s klouby, tak by tam ani nevyskočil, protože ta postel je boxspringová. A v posteli jsem sice sama, ale mám krásný život," ujistila nás Denisa. ■