Obří melouny v bikinách jsou k dispozici. Pětinásobná mamina Katie Price oznámila rozchod s mladším snoubencem

Katie Price Profimedia.cz

Glamour modelka Katie Price (45) už je zase sama. Místo veselky pustila o 11 let mladšího snoubence Carla Woodse (34) k vodě. Modelka, která už má za sebou šestnáct plastických úprav ňader, má zkrátka na chlapy smůlu. Navíc nedávno přišla o svého psa.

„V poslední době řeším tolik sr*ček, momentálně jsem opět single, a navíc řeším podezření, že mého psa schválně zabili, takže to vyšetřuju,“ nechala se na sociálních sítích slyšet milovnice silikonů, jež prý ve svém životě potřebuje velkou změnu, aby se mohla konečně pohnout dál.

Třikrát rozvedená pětinásobná mamina ale štěstí v lásce moc nemá. A navíc ještě musí čelit podezření, že není zrovna vzornou chovatelkou zvířat. Ač tvrdí, že jí psa někdo schválně zabil, už loni přišla o štěně pomeraniana, které prý uteklo z domu a bylo sraženo autem. A špatně prý na tom byla i další zvířata.

„Za posledních pět let zemřelo kvůli nedostatku péče více zvířat. Koně, psi, kočky, ještěrky, ježci. Nejde o jedinou rodinnou tragédii. V domě Katie Price je to běžná věc,“ nechal se slyšet jeden z milovníků zvířat, kteří chtěli poukázat na to, že se Katie Price s péčí o zvířata zrovna moc nepřetrhne. Ta ale veškerá pochybení odmítá. ■