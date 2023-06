Nestudovala konzervatoř ani DAMU, ale je z ní herečka: Krásná dcera Báry Munzarové promluvila o hraní, lásce i snech

Anna Dvořáková promluvila o hraní, lásce i snech. Super.cz

Sen být herečkou a kráčet ve stopách rodičů - jejím otcem je herec Jiří Dvořák (56) - Anička nikdy neměla. "Nechci, aby to vyznělo arogantně, ale ono si měl to vybralo samo. Herectví mě zajímalo a říkala jsem si, že to musím aspoň zkusit. Tak jsem to zkusila a šla na dva castingy, ale říkala jsem si, že nemám šanci, protože jsou všichni z konzervatoře nebo z DAMU. Pak jsem nějaké role dostala a udělalo mi to extrémní radost," vyprávěla.

Po dokončení střední školy si chtěla dát pauzu a cestovat, místo toho právě natáčí seriál na Primě. "Bude tam nějaký element dobovky a moc se mi to líbí. Mám radost, že si můžu zahrát v takovém kousku a myslím, že se máte na co těšit. Hraní mě baví, je tam skvělá parta a zatím bych u toho zůstala," je nadšená Anna, která si díky natáčení vyzkoušela i jízdu na koni.

Anička má sice už skoro dva roky přítele a teď si i sama vydělává, pořád ale bydlí u maminky a jejího manžela, se kterými má skvělý vztah. "Máme to nastavené tak, že přispívám na domácnost, občas uvařím, uklidím, rozdělili jsme si úkoly, co kdo dělá. A vlastně se ani nemusíme potkat, když nechceme, jsem zalezlá v jedné místnosti," vysvětlila.

I její přítel zatím žil u rodičů, i když už pomalu rodné hnízdo opouští. O společné domácnosti ale zatím neuvažují. Můžeme se ale těšit na jejich hudební spolupráci. "Nahráli jsme spolu novou písničku ve studiu, vyjde v rámci nového EP jejich kapely Propadlík. Určitě bude vidět i na mém Instagramu," slíbila Anička, která se také hodně věnuje sociálním sítím. ■