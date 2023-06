Z čeho teď budou žít? Spotify ruší Meghanin podcast a Harry už nebude poskytovat rozhovory. Prý už nemá co říct

Meghan Markle a princ Harry Profimedia.cz

Společnost Archewell Audio královského páru vydala ve čtvrtek prohlášení, v němž uvedla, že se se streamovacím gigantem vzájemně dohodli na rozchodu a že jsou hrdí na sérii, kterou společně vytvořili.

Archetypes se tak druhé sezóny nedočká, alespoň ne na Spotify. Podle Wall Street Journal údajně podcast nesplnil měřítko produktivity potřebné k vyplacení smluvené částky v plné výši, která byla smlouvou z loňského srpna stanovena na 20 milionů dolarů, v přepočtu 434 milionů korun. Za projekt přitom Meghan nedávno získala i prestižní cenu Women of Vision.

Vévodkyně je ale údajně odhodlaná ve vytváření podcastů pokračovat a chce najít pro svůj projekt zaměřený na ženy nový 'domov', odkud by jej mohla přenášet posluchačům. Zároveň se hovoří i o možnosti obnovení jejího dřívějšího blogu o wellness a životním stylu nazvaném The Tig, který by mohl být konkurenčním projektem slavnějšího webu Goop Gwyneth Paltrow.

Podle zdroje blízkého Harrymu údajně už ani princ nemá v plánu pokračovat v poskytování rozhovorů, psaní knih a natáčení dokumentů pro Netflix, jelikož už prý nemá co víc říct. ■