Marek Ztracený před největším koncertem v Česku: Zaměstnal 450 lidí. Máme exkluzivní informace

"Dnes je den D, přijde koncert, na který jsem čekal 38 let. Je to neskutečný, těžko tomu uvěřit, hrozně se těším až všechny uvidím a budeme tam spolu," řekl v Superchat Marek Ztracený.

Marek Ztracený byl hostem v pořadu Superchat.

Jak se mu před největším koncertem kariéry spalo? "Nebylo to špatný, usínal jsem déle, o to radši jsem dnes vstával. Nervózní kupodivu nejsem," prozrazuje.

"Je to pro mě něco mezi nebem a zemí. O to víc si to chceme užít. I když tam bude tolik lidí, stejně z toho chceme udělat klub. Přesto, že je to takový prostor, chceme, aby fanoušci cítili, že jsou s námi blízko. Každého jednoho chci osobně pozdravit a mrknout na něj," říká Marek.

Na koncertě pracují stovky lidí. Marek je sám hlavou a producentem všech svých koncertů. "Mám vedle sebe skvělou parťačku Simonu, je to moje pravá ruka, manažerka. Jsme fajn tým. Já jsem kreativní, vymýšlím, ona tomu dává život. Oba děláme práci asi za osm lidí, ale máme tam srdce, některé věci nemůžeme na někoho hodit," prozrazuje zpěvák.

"Dělá na tom 450 lidí, to je včetně zdravotníků, ochranky, těch, co to staví, zvukaři, lidi od světel...," překvapil Ztracený.

Co plánuje po koncertech? "Týden po nich mám ještě nějaké pracovní povinnosti. Ale potom už nemám nic naplánováno, to je na tom to hezký. Poprvé za čtrnáct let nemám od rána do večera program. Hrozně se na to těším," dodal s tím, že překvapení přijde na sobotním koncertě.

"Měl to být první koncert a chtěl jsem, aby lidé, kteří na něj vybojovali vstupenky, dostali něco navíc," vysvětluje. Na všech koncertech vystoupí stejní umělci a nepůjde jen o zpěváky. "Někteří budou i nehudební. Značí to moji cestu, je to o emocích," uzavřel. ■