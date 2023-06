Menší role, o to větší šatník: Herečka Bára Fišerová nechybí na žádné společenské akci, pokaždé je jinak oblečená

Bára Fišerová Super.cz

"Snažím se, protože móda je moje hobby a velká láska. Musím říct, že outfity sháním většinou v konfekci. Mám svoje oblíbené obchůdky, kde vždycky čekám na slevy, a pak si po nich udělám procházky. Nakoupím a pak to různě kombinuji, aby to vypadalo, že mám pokaždé něco jiného," vysvětlovala herečka.

"Je fakt, že už se mi to domů skoro nevejde. Mám strašně moc skříní, které jsou úplně nacpané, takže cokoli vytáhnu, tak to musím vyžehlit. Žehlička je u mě v permanenci," smála se Bára, která se nerada s oblíbenými kousky loučí a jen s těžkým srdcem ze šatníku něco vyřazuje. "Jednou za rok sice vyřazuji, ale mám zkušenost, že zrovna kousek, který jsem dala někam na charitu, bych si za čtvrt roku zase ráda oblékla, ale je pozdě," přiznala.

Výhodou je, že má roky stejnou postavu, takže oblékne i kousky, které si pořídila třeba v osmnácti letech. "Opravdu je nosím. A protože toho mám hodně, nestačím to zničit. Pořád je to jako nové," svěřila Bára, která v našem rozhovoru prozradila i to, jak se o sebe stará. ■