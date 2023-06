Sámer Issa promluvil o velké ztrátě: Zpěvák se musel po letech rozloučit s milovaným členem rodiny

Sámer Issa přišel o milovaného pejska. Super.cz

„Umřel mi teď pejsek, měl jsem buldočka třináct let. Hrozně jsem to oplakal a vše jsem dal stranou, i můj nový singl jsme posunuli. Vůbec jsem netušil, jak moc se mě to dotkne,“ svěřil se Super.cz, který plánuje za pár dní vydat dle svých slov velmi kontroverzní píseň. Kvůli nečekanému úmrtí mazlíčka se soustředí pouze na práci a neplánuje ani letní dovolenou.

„Odešel ten největší parťák, teď je úplně vše rozmazaný a soustředím se na práci. Bylo to hrozně náhlé, měl chudáček něco se srdíčkem, byli jsme na preventivní kontrole a umřel mi v náručí. Je mi to moc líto,“ prozradil Sámer Issa, který nyní svou veškerou energii věnuje vystupování a novým projektům.

„Chystám něco velkého, bude to velmi kontroverzní. Je to skladba, která možná bude pro rádia a televize zakázaná. Má to příběh a něco do sebe, přál jsem si to udělat několik let. Vyjde to za dva až tři týdny,“ dodal zpěvák. ■