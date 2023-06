Andrea Pomeje promluvila o svatbě: Tři měsíce po zásnubách prozradila, jak by veselka měla vypadat

Andrea Pomeje Super.cz

Jsou to tři měsíce, co se Andrea Pomeje (35) pochlubila krásnou novinkou. Když odlétala na pracovní cestu do Thajska, kde měla jako dýdžejka tour, ani ve snu ji nenapadlo, že bude zemi opouštět s blyštivým prstenem na ruce.

S přítelem Petrem se během výletu na ostrově Koh Samui zasnoubili. Společně jsme pár potkali také na otevření jedinečného eventového prostoru. Andrea Pomeje tentokrát nebyla na společenské akci jako dýdžejka, ale ve zcela nové roli moderátorky. „Jsem za to moc ráda, a doufám, že od této doby začne moje kariéra moderátorky. Bylo mi řečeno, že to bude pár vět, že jim vypadl Šimůnek. Chvíli jsem se smála, že to byl vtip, ale nebyl,“ řekla nám Andrea a prozradila, jak to má s plánováním svatby.

„Základní věci jsme si řekli, jak má vypadat, víme. Víme také, že tento rok nebude. Nemáme rádi léto, takže spíš na podzim, tím pádem ji nestihneme do roka a do dne,“ svěřila se Super.cz Pomeje. „Bude to opravdu v úzkém kruhu rodiny,“ řekla dýdžejka, která si myslí, že jestli odjede na líbánky, tak do milovaného Thajska.

Cesta do zahraničí ji čeká ještě letos. „Teď se mi trochu plní sny. Vyrážím na Ultra Europe, což je jeden z největších festivalů světa, kde budu zastupovat Českou republiku. Potom vyrážím hrát do Egypta, to je pro mě nová země, tak uvidíme,“ dodala závěrem rozhovoru Andrea. ■