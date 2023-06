Svou ženu sbalil v cukrárně: Vítěz SuperStar Vlasta Horváth je šťastně zadaný už 28 let

Vítěz druhé řady SuperStar Vlasta Horváth se rozpovídal o tom, jak a kde sbalil svou ženu Markétu Super.cz Superchat

Psal se rok 2005, když se Vlasta Horváth stal po Anetě Langerové (36) druhou českou SuperStar. Dnes se stále živí hudbou a je šťastným otcem dvou dcer, Lindy a Alžběty. Se svou ženou oslavili 28 let od doby, co se dali dohromady. Svoji jsou 18 let. Patří tedy k nejstabilnějším párům v českém šoubyznysu.

„My jsme se poznali tak, že Markéta, když studovala, tak byla na praxi v cukrárně u nás v Čerčanech. Já mám velmi rád sladké a tam jsem si ji vyhlídnul. Myslím, že to mezi námi přeskočilo. Já jsem ji požádal o čaj a ona mi dala jen tu horkou vodu. Tak to jiskření začalo a dodnes to máme jako historku. Pak jsme šli na rande a od té doby jsme spolu,“ svěřil se zpěvák v našem pořadu Superchat.

Před osmnácti lety se stal SuperStar. Zpěvák Vlasta Horváth se v Superchatu rozpovídal o kariéře i o soukromí

Je velmi rád, že jeho milovaná Markéta není z uměleckého oboru. Takovou ženu by prý nechtěl. „Nechtěl bych nikdy zpěvačku, umělkyni, člověka, který má také dojmy z toho šoubyznysu. Dřív mi říkala, že jsem moc komplikovaný, že všechno moc řeším. Když bych si představil, že bychom byli komplikovaní oba, tak to by byla katastrofa. Ona je ten stabilní pilíř,“ vyznal během rozhovoru lásku své drahé polovičce.

Zpěvák nyní chystá na 25. října koncert v pražském Divadle Na Fidlovačce, kde oslaví 18 let od výhry v talentové soutěži. Celý Superchat s Vlastnou Horváthem si můžete pustit tady ve videu nebo ve všech podcastových aplikacích. ■