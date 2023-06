Eduard Hrubeš z Tak neváhej a toč! byl neúnavným bavičem. Po smrti milované manželky ale ztratil chuť do života

Eduard Hrubeš Herminapress

Mohl být diplomatem

Jeho otec byl operním barytonistou v Janáčkově opeře v Brně a ze syna chtěl mít diplomata. Proto se snažil rozvíjet jeho jazykové vzdělání a zapsal jej mimo jiné na francouzské gymnázium. Eduard Hrubeš ovládal výborně i další jazyky – v roce 1946 vycestoval s Mezinárodním Červeným křížem na ozdravný pobyt do Švýcarska a naučil se tu německy. Z amerických filmů pochytal angličtinu, ze školy znal latinu a domluvil se rovněž polsky, slovensky a rusky. Zkrátka polyglot – jenže z kariéry diplomata sešlo.

Sám Hrubeš původně zvažoval, že by vystudoval operní režii. Tento obor ale tehdy na JAMU neotvírali, a tak ho otec poslal na vojenskou akademii. Protože mu lékaři tuto školu zakázali, přešel na lesnickou fakultu. Odešel z ní sice po dvou letech bez diplomu, ale díky ní získal doživotně vřelý vztah k lesnictví a k dendrologii. Za zmínku stojí také, že Hrubeš sbíral už od dětství modely vláčků a láska k těmto miniaturám ho provázela po celý život.

Osudové setkání

Nakonec se přihlásil na FAMU, kde také poznal svou životní lásku, kostýmní výtvarnici Blanku (✝70).

„Já bych přál všem mužům, aby měli takový štěstí jako já,“ řekl o mnoho let později na pohřbu milované ženy. Popsal i jejich seznámení: „Bylo to na FAMU. V pátek odpoledne vždy promítali filmy a my jsme si vedle sebe náhodou sedli. Promítali film A co dále, Baltazare a ona začala plakat již na začátku. Chytila mě za ruku a já už ji nepustil. Od té chvíle jsme se od sebe nehnuli."

V televizi okamžitě zaujal

V roce 1967 nastoupil do Armádní redakce Čs. televize a záhy se stal známou televizní tváří. Díky tomu, že v rodném Brně mohl sledovat rakouskou televizi, odkoukal profesionální práci tamních bavičů a věděl, jak diváky zaujmout. Se Saskií Burešovou (76) moderoval oblíbený čtrnáctideník Poštovní schránka a s Olgou Čuříkovou (✝83) uváděl mimořádně populární seznamovací pořad Pokus pro dva. Vlastní programy měl Hrubeš i v rozhlase.

Dechovka s nadhledem

Za normalizace odešel z televize na vlastní žádost, protože nechtěl být spojován se zábavou poplatnou režimu. Stal se konferenciérem koncertů známých kapel a orchestrů, uváděl například Saloony Greenhornů či koncerty skupiny KTO. Stal se také uměleckým šéfem, aranžérem písní a hráčem na bendžo a trubku v recesistické dechové kapele Velkopopovická Kozlovka. Skupina slavila velký úspěch i proto, že své hudební zaměření brala s humorem.

Sám Hrubeš se nechal slyšet, že: „…dechovka je jediná hudba, která nás provází od kolébky až za hrob. Dokonce některé provázela ještě, než přišli na svět, protože rodiče se seznámili na tancovačce a nedaleko byl stoh.“

Ztratil smysl života

Nakonec se vrátil i do televize, kde zažil největší comeback v roce 1995. Tehdy začal moderovat zábavný pořad Tak neváhej a toč!, složený z vtipných diváckých videí, který se s úspěchem vysílal až do roku 2007.

Jeho milovaná manželka Blanka, se kterou měl dceru Blanku a syna Eduarda, prodělala v roce 2012 mozkovou mrtvici a zemřela v roce 2014 po roce a půl boje s nemocí. Po její smrti ho přestal těšit život. „Už ho nic nebavilo a jako by ztratil smysl bytí,“ shodovali se lidé, kteří Eduarda Hrubeše znali. Legendární moderátor a muzikant se za svou paní odebral v srpnu 2021. ■