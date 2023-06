Marek Ztracený zažil milionové dluhy i rozpad rodiny. Dnes má největší koncert v Česku a přepisuje historii

Marek Ztracený byl hostem v pořadu Superchat. Super.cz Superchat

Prožívá období, o kterém sní každý umělec. Je na vrcholu kariéry, v Česku v tuto chvíli není úspěšnějšího interpreta. Ne vždy tomu tak ale bylo. Marek poprvé otevřeně promluvil o době, kdy si sáhl na dno.

Před patnácti lety vydal svůj první a veleúspěšný singl Ztrácíš. Obrovskou popularitu tehdy neustál a začal si užívat života. Až moc.

"Kluk ze Šumavy si ulítl na možnostech, které se mu naskytly. Byl jsem mezi lidmi, každý si se mnou chtěl dát panáka, kamarádit se. Hodně mě to bavilo, ale nechytil jsem to za správný konec. Nebylo to moc fajn období, rozpadla se mi rodina, kapela, měl jsem milionové dluhy a vážil jsem 107 kilo," řekl Super.cz Ztracený.

Z čeho jeho dluhy pramenily? "Z užívání si života. Neuměl jsem pracovat s penězi. Klukovi ze Šumavy najednou přistály peníze za prodaná cédéčka a tantiémy. A nenapadlo mě nic lepšího, než všechny utratit s kámošema po barech a za hezký věci. Měl jsem pocit, že ten úspěch a peníze jsou navždycky, nekoukal jsem dopředu a začalo se to hromadit, do toho leasing auta a pak mě to dohnalo," vysvětluje zpěvák.

"Když ale dostanete ve 23 letech takové možnosti, máte takovou pozornost, tak se chvíli hledáte. Možná jsem byl chvíli ztracený. Jsem rád, že jsem si tím prošel a našel se. Bouchnul jsem do stolu a řekl si, že to zkusím znovu a pořádně. A vše dal dohromady," usmívá se.

I za trnitou cestu je rád. Hodně ho naučila. "Byla to škola a cesta. Byl jsem jantar. Zmoudřel jsem, poučil jsem se a dokázal jsem mít tvrdou disciplínu. Pamatuji si, že jsem byl schopný jíst rohlíky a všechny peníze, co jsem vydělal, jsem investoval zpátky, splácel. Pak jsem byl na nule a zjistil, že bych mohl do něčeho zainvestovat. Dnes si neumím představit, že bych udělal rozhodnutí, aniž bych přemýšlel na pět deset let dopředu," dodal Ztracený s tím, že rozumně investuje.

Co dalšího prozradil? Poprvé promluvil také o plánované svatbě se snoubenkou Marcelou. Superchat s Markem Ztraceným můžete sledovat na našem videu nebo si ho poslechnout ve všech podcastových platformách. ■