Kráska s vietnamskými kořeny odstřihla s vlasy i minulost. Míša ze seriálu Praha: Den a noc se loučí s modelingem

Vindy Krejčí si o 20 centimetrů zkrátila hřívu. Super.cz

"Vím, že se to říká. Ale já neodstřihla chlapa, spíš změnu v profesi. Poslední rok se věnuju spíš podnikání než modelingu nebo hereckým aktivitám. Dělám kreativní produkci, to pro mě má větší přidanou hodnotu, než to modelkování. Ale uvidíme, co tenhle rok přinese, dostala jsem i nabídku na spolupráci od jedné televize. Mám i projekt založený na spolupráci s úspěšnými ženami," vysvětlila Vindy.

I když už je s manželem dlouho, zatím nepomýšlejí na zakládání rodiny. "Letos už slavíme desáté výročí, oslavu mám na starosti já. A mateřské pudy se ve mně ještě tolik neozývají, říkám si, že je ještě čas věnovat se práci a užívat si ten mladý život. Jednou rodinu určitě chci, ale kdy, to ještě nevím," krčila rameny.

Vindy loni uvažovala, že by se opět přihlásila do Miss Czech Republic. Nakonec to ale odpískala. "Zrovna jsme měli deváté výročí, takže jsem se rozhodla pro trávení času se svým mužem. Byla jsem i na castingu, ale pak se to sešlo i s dalšími pracovními povinnostmi a termínově to úplně nevycházelo. Bylo to takové životní dilema, co vybrat. Věřím, že jsem se rozhodla správně," svěřila se. ■