Kráska z Primy a dabér Ashtona Kutchera mají syna. Na svět přišel o měsíc dřív

Míša Švarcová a Filip Švarc jsou rodiči syna Alana. Foto: Isabel Magdić

Švarc se nyní pochlubil krásnou novinkou. Stal se tatínkem syna Alana, kterého mu porodila jeho manželka Míša Švarcová, jež působí jako reportérka pořadu ShowTime na CNN Prima News.

„Protože se Alan narodil skoro o měsíc dřív, měli jsme ten nástup rodičovství z nuly rovnou na sto. V úterý jsme si mysleli, že za měsíc budeme mít miminko a ve středu byl tu a my jsme trnuli, aby všechno bylo v pořádku. Od nás dostal Alda všechnu lásku a podporu, kterou jsme mu mohli dát, a s tím ostatním, co potřeboval při startu do života, mu naštěstí pomohli doktoři a sestřičky v ÚPMD – Podolí, za což jim nemůžeme být víc vděční. Teď už jsme všichni spolu doma, zvykáme si na sebe a prožíváme radosti a starosti, které každý rodič dobře zná,“ prozradil Filip Švarc, který se pochlubil i snímky malého Alana.

„Ahoj, jmenuju se Alan Švarc. Narodil jsem se přesně před třemi týdny, a protože jsem měl ten start do života trochu těžší a zdržel jsem se chvilku v porodnici, představuju se vám až teď. Už se mám fajn a těším se, až si všichni společně tenhle svět užijeme. Tak já se jdu na to vyspat, protože nic moc jinýho zatím neumím,“ zaznělo v komentáři pod snímkem novorozence. ■