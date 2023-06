Hanka Kynychová vystavila prsa v rajcovním topu: A takhle se na párty oblékly další známé ženy

Hana Kynychová vynesla sexy top, který si sama navrhla. Michaela Feuereislová

"Už jsem v něm i několikrát cvičila. Podprsenka není nutná, top je vyztužený, ale nemá kostice, takže nebrání pohybu ani průtoku lymfy. Na to jsou kostice nebezpečné," vysvětlovala Hanka, která svůj outfit doplnila over size sakem a kalhotami a seklo jí to jako už dlouho ne. "Musím poděkovat svojí manažerce Katce, která mi tuhle kombinaci doporučila," svěřila.

Na odpolední párty se vyfikly i další známé dámy. Kalhoty s barevným topem zvolila moderátorka Štěpánka Duchková (50), pro kalhotový kostým se rozhodla také herečka Miriam Chytilová nebo bývalá moderátorka Hana Heřmánková (60). Šaty naopak upřednostnila herečka Bára Kodetová nebo plus size modelka Natálie Debnárová. Jak to jim i dalším přítomným ženám slušelo, se podívejte v naší fotogalerii. ■