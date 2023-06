Denisa Nesvačilová pořád neví, s kým a kam poletí na dovolenou: S nerozlučnou dvojicí to asi neklapne

Denisa Nesvačilová pořád neví, s kým a kam poletí na dovolenou. Super.cz

Na premiéře muzikálu Biograf láska nebyla na jevišti. Denisa Nesvačilová (31) měla tehdy zdravotní problémy a usedla pouze v hledišti s tehdejším partnerem Petrem Kolečkem (39). Už ale odehrála desítky představení a my jsme se na ni byli podívat na jednom ze slavnostnějších, protože se po něm křtila kniha autorky scénáře Uljany Donátové.

"Muzikálová hvězda se ze mě asi nestane, ale to představení si užívám, protože si myslím, že se nám podařilo něco mimořádného, což s muzikály složenými z hitů vždycky nebývá. Mám štěstí, že tady jsem, i když pět představení, co vždycky během tří dní máme, je dost náročných a v neděli večer jsem ráda, že lehnu do postele a ráno se zas vrátím k natáčení, činohře a dabingu," zhodnotila Denisa, která ztvárňuje jednu z tří hlavních hrdinek a doplňkově hraje ještě roli lesbické lékařky. O tom nám v našem videu také vyprávěla.

Denisa má také dvě kamarádky, s nimiž se dlouho přátelí a tvoří s nimi nerozlučnou trojici, jakou vidíme na prknech Divadla Kalich. "Je to přátelství na život a na smrt, jen se teď méně vídáme, protože jedna z mých nejhlavnějších přítelkyň má mimino a druhá studuje medicínu, takže se furt učí. A ta třetí, tedy já, je pořád v divadle. Ale naposledy jsme se viděly minulý týden, tak to není tak hrozné," vyprávěla.

"Dříve jsme spolu trávily času víc, ale občas jezdíme ke mně na chatu, někam mimo Prahu anebo si švihneme nějaký výlet za hranice. Ale ještě jsme spolu nebyly nikdy u moře, což je velká škoda nejen pro nás, ale i pro celý hotel," smála se. Letos to prý ale asi nebude. "Spíš vyrazím s jinými kamarádkami. Ale vlastně ještě ani nevím, s kým přesně a kam pojedu. Asi bude záležet i na tom, co bude preferovat spolucestující. Já jsem přizpůsobivá. Jen trvám na moříčku, protože u moře jsem byla naposledy někdy v zimě," uzavřela. ■