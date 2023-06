Natálie Grossová promluvila o novém vztahu: S přítelem mluví anglicky a doufá, že jí pomůže prorazit v zahraničí

Natálie Grossová promluvila o svém novém vztahu. Super.cz

Je to pár dní, co Natálie Grossová (20) prozradila, že je zamilovaná. Její srdce si získal hudební producent z Amsterdamu. A přestože je vztah ještě na začátku, o své nové lásce se nyní zpěvačka rozpovídala.

Na léto už má plány jasné, pojede na dovolenou do Itálie se sestrou Denisou a maminkou Šárkou. Pak se její cesty uberou směrem do Nizozemí. „Pojedu do nahrávacího studia do Amsterdamu, na to se těším,“ svěřila se Super.cz Natálka, která se v poslední době začala věnovat více i sólové tvorbě. S tím jí pomáhá také nový přítel. „Pomáhá mi i s Patrikem Daltonem. Udělali mi nedávno novou písničku. Můj přítel mi dělá hudbu, aranže a podklady k tomu. Je skvělý a strašně šikovný. Je fajn, že se vzájemně doplňujeme, že já zpívám a on mi dělá hudbu,“ prozradila Natálka Grossová, kterou jsme potkali na první čtené zkoušce muzikálu Troja.

„Dělá s velkými lidmi, není to jen nějaký producent, ale je fakt dobrý a jsem ráda, že s ním mohu spolupracovat,“ prozradila Natálka. Zpěvačka má v Česku už pár let dobře rozjetou kariéru, ráda by ale začala víc působit v zahraničí. „Chci tvořit napůl, že budu dělat písničky v angličtině i češtině a chtěla bych zaujmout i trh mimo Českou republiku,“ prozradila nám zpěvačka, která také s novým přítelem hovoří anglicky.

„My spolu mluvíme v angličtině, chodila jsem od malička na jazykovou školu, takže je angličtina pro mě docela v pohodě a zpívá se mi v ní dobře,“ svěřila se Natálka, která začíná v Divadle Broadway zkoušet novou divadelní roli. ■