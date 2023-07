Po výhře v druhém ročníku SuperStar už mu televize příležitosti nedávala. Zpěvák Vlasta Horváth dodnes nechápe proč

Zpěvák Vlasta Horváth se rozpovídal o tom, co ho po výhře v SuperStar zklamalo. Super.cz Superchat

Letos v říjnu tomu bude 18 let, co se zpěvák Vlasta Horváth stal druhou českou SuperStar. Aneta Langerová (36) tak měla svého následovatele. Do soutěže se Vlasta přihlásil až po uzavírce přihlášek. Na konkurz přijel jen tak tak, televize ho ještě vzala, ale musel si počkat až na samý konec a šel ten den před porotu úplně poslední. Jeho hvězda i tak vylétla vzhůru. Po finále soutěže ale přišel zvrat a televize od něj dala ruce pryč. Zpěvák toto dodnes nechápe.

„S odstupem času mě mrzí to, že z jedné strany nám to strašně dalo, postarali se o to, abychom měli úspěch a dali nám šanci, ale pak se zavřely dveře a od té doby jsem se na Novu nedostal. Zkoumal jsem proč, televize měla i záhy výročí, ale nikdo mě nepozval, a to tam byl slovenský vítěz. Hodně jsem se musel zapřít, abych na ně nezanevřel, na tu soutěž,“ svěřil se Vlasta Horváth v našem pořadu Superchat.

Před osmnácti lety se stal SuperStar. Zpěvák Vlasta Horváth se v Superchatu rozpovídal o kariéře i o soukromí

Je si samozřejmě vědom, že být SuperStar má i stinné stránky. „Ten cejch je ta druhá mince. Nese s sebou ne moc kladné stránky. Na jednu stranu vás všichni chtějí, zblázní se do vás, ale z druhý strany jsem se lidem ztrácel z obrazovky. Nova už mi příležitosti nedávala a další televize mě nechtěly, protože jsem ze SuperStar.“

Dnes je Vlasta Horváth otcem dvou krásných dcer a stále se věnuje svému milovanému zpěvu. Vystupuje, má na kontě čtyři studiová alba a na 25. říjen letošního roku plánuje koncert v pražském Divadle Na Fidlovačce, kde chce právě oslavit to, že jeho titul SuperStar „dosáhne plnoletosti“.

