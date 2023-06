Na svůj věk rozhodně nevypadá: Hvězda Primy brzy oslaví 45. narozeniny. Jak to bere?

Moderátorce Terezii Tománkové bude 45 let. Letos narozeniny oslaví ve velkém. Super.cz

„Bude mi v létě 45 a já mám narozeniny v červenci. Stává se mi, že jsem někde na dovolené, tak na to zapomenu, ale někdo mi to vždy připomene. Tím, že mám narozeniny v červenci, jsem trpěla v dětství, že jsem nemohla do školy donést bonbóny a byla jsem pryč. Teď už si to ale užívám, že mám narozeniny u moře,“ svěřila se se smíchem Super.cz.

Ačkoliv je tedy zvyklá, že narozeninový den pořádně nikdy neslaví, letos udělá výjimku. „Letos chci narozeniny slavit v Neapoli,“ prozradila své plány. Jedno je ale jisté. Doufá, že její blízcí nebudou vymýšlet něco, co by Terezu zaskočilo. „Nesnáším překvapení, nenávidím překvapení,“ smála se moderátorka.

My jsme si s Terezií povídali během natáčení zábavní show 7 pádů Honzy Dědka. Tento speciální díl se bude vysílat v den, kdy televize Prima oslaví 30 let. „Já si všechny své začátky pamatuji, svoji první reportáž, každý odvysílaný pořad. Pamatuji si i ten sevřený žaludek, ten stres. Je to pro mě velmi důležité na sobě pracovat. Prima je nyní ženou v těch nekrásnějších letech,“ dodala během rozhovoru Terezie Tománková. ■