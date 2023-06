Už rok mají Eva Burešová a Přemek Forejt své hnízdečko lásky. Díky posledním úpravám to v domě vypadá jako ve Španělsku

Už je to rok, co si Eva Burešová a Přemek Forejt zakoupili hnízdečko lásky. Super.cz

Je to už rok, co si zpěvačka a herečka Eva Burešová (29) společně se svým partnerem Přemkem Forejtem (36) koupili hnízdečko lásky, do kterého přivedli i novorozeného syna a další děti. Eva se v místě bydliště stále cítí jako v pohádce a za nic by neměnila. Veškeré práce na domečku jsou prý již hotovy.

„Tak my jsme ho koupili naštěstí hotový, nic moc jsme tam dělat už nemuseli. Kachličky už máme od nějaké španělské firmy, tak to tam vypadá jako ve Španělsku, jen to vedro tam nebylo takovou dobu. Milujeme to tam, děláme si tam pár svých úprav. Těším se na to, až tam to léto strávíme,“ rozpovídala se Eva pro Super.cz.

Nedokáže si tak představit, že by se někdy přestěhovala přímo do centra města. „Ne, miluju život na vesnici. Ten život na naší vesnici je dokonalý. Za brankou máme les, kam může člověk chodit na procházky a máme fantastický sousedy, všichni jsme si sedli,“ neskrývala herečka nadšení.

Osobně ji pak můžete vidět například v muzikálu The Bodyguard, kde hraje roli, kterou ve filmové verzi ztvárnila Whitney Houston (✝48) a alternuje se s Terezou Maškovou (27). „Po každém představení mi přijde hromada zpráv. Lidem se to líbí. A jsem ráda, že jsem se nesetkala s tím, že by nás lidé srovnávali s Whitney, a mám radost, že lidé nemají problém s českými texty,“ dodala Eva Burešová, se kterou jsme si povídali během natáčení show 7 pádů Honzy Dědka. ■