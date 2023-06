Annet X o první a rovnou hlavní roli: Partnera jí hrál Trojan, tím skutečným je DJ, který se líbal s Jordanem Hajem

Annet Charitonová promluvila o své první herecké roli i vztahu. Super.cz

„Přišla mi nabídka, která byla dost konkrétní. Vracela se ke mně a já si říkala, že do toho nemůžu jít, protože to není nic pro mě. Říkala jsem si, jak můžu jít do hlavní role, když jsem nikdy nezkoušela hrát. Ale byl tam prostor se potkat s tvůrci, kteří všechny mé obavy dokázali přijmout a pracovat s nimi. Jsem velmi ráda za tu důvěru, co mi dali,“ svěřila se Annet pro Super.cz se slovy, že si pro rady chodila i k hereckým kolegům.

„Moje první scéna byla s Denisem Šafaříkem, se kterým to byly vždy moje nejoblíbenější chvíle, které jsou s ním vždy zábavné. Zároveň mi byl oporou, když jsem nevěděla, jak nějaké scény zahrát,“ prozradila krásná blondýnka, která se setkala také s Dagmar Havlovou, která jí hrála babičku.

„Já jsem se na to setkání hrozně těšila, je to pro mě ikona. Je těžké uvěřit tomu, že toho člověka neznám a najednou musíme hrát rodinu. Herectví je zajímavá práce a jsem velmi ráda, že jsem měla kolem sebe takové lidi,“ prozradila zpěvačka.

Další z hlavních rolí získal Josef Trojan, který si zahrál Annetina partnera. Došlo tak i na milostné scény.

„Myslím si, že nám to s Pepou lidsky tak kliklo, že vlastně vše, do čeho jsme museli jít, bylo přirozené. Některé věci byly více stresové. Něco jsme cítili víc, něco míň. Tak jsme tam byli pro sebe a šlo to jednoduše. Zajímavé na tom je, že ta hlavní role vždy obnáší vše, zaplakat si, asi se teda líbat a podobně. Takže jsem si opravdu zkusila vše,“ řekla Annet s úsměvem. Na Voyo bude Vědma k vidění od 16. června.

Pokud jde o možné další herecké role, tak by se jim nebránila. Přesto to neznamená, že by hudbu odložila na druhou kolej.

„Nedokážu si představit, že bych kvůli herectví odložila hudbu. Pro mě je největší zadostiučinění, jakmile dodělám nějakou skladbu nebo projekt. Je to můj hlavní obor. Dokážu si představit, že bych to vybalancovala. Je to o tom, aby přišla správná role, která mě zaujme,“ dodala umělkyně, která je také partnerkou známého hudebníka Jakuba Stracha známého pod pseudonymem Nobodylisten, jenž na sebe loni upozornil například polibkem s hudebníkem Jordanem Hajem. ■