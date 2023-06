Ze syna Ivana Trojana je pořádný fešák: Ve 22 letech zazáří v novém fantasy seriálu

Josef Trojan Voyo

Fantasy žánr slibuje skvělé kostýmy, efekty i zajímavé lokace. To vše na seriálu mladý herec ocenil. „V českých podmínkách je dostat se k něčemu takovému asi vzácná příležitost. Kostýmy jsou, samozřejmě, uzpůsobené tak, aby nějakým způsobem vybočovaly z úplného normálu a já jsem se musel velmi odstřihnout od toho, jak se oblékám a jak si myslím, že by se měli mladí lidé oblékat. Opravdu jsou to dvě odlišné věci – realita a fantasy, takže jsem si k tomu musel najít cestu a asi jsem ji i našel,“ svěřil se k natáčení Josef Trojan, ze kterého je dnes pohledný mladý muž.

V seriálu si zahraje mladíka Toma, syna mocného alchymisty a bude bojovat mezi dobrem a zlem. „Myslím si, že je to postava, která má v sobě obě stránky – kladnou i zápornou. Stejně jako všichni lidé,“ svěřil se k seriálu Vědma, který startuje 16. černa na Voyo, Josef Trojan.

Vedle skvělých efektů a ojedinělých lokací si na seriálu pochvaloval také to, že se na place mohl setkat s Dagmar Havlovou (70) nebo Jaroslavem Duškem. „S paní Havlovou se mi spolupracovalo krásně, protože ona je velmi milý a dobrý člověk. Znala dobře mého dědečka a dobře se zná i s tátou a mámou. Takže ke mně měla automaticky blízko,“ svěřil se Josef Trojan. „Jarda Dušek je také velmi příjemný a zajímavý člověk, skvělý herec, kterého si velmi vážím. Pro mě je to ve 22 letech velmi hezké, když se člověk potká s lidmi, které obdivuje, obdivoval a teď s nimi může být v uvozovkách jako rovný s rovným a pracovat na stejné věci a jít za stejným cílem,“ dodal herec. ■