Půvabná sestřička Doktora Martina opět na obrazovce: Slovenskou krásku Marcinkovou byste ve fantasy seriálu možná ani nepoznali

V podobné roli půvabnou herečku diváci rozhodně ještě neviděli. Na obrazovce ztvární hlavní negativní postavu z rodiny temných alchymistů. „Hraji Luciu. Je součástí rodu, který je tady už 400 let, protože jejich otec přišel na jeden úžasný nástroj. Uchopila jsem to jako velkou výzvu, protože vím, že tak nepůsobím. Vím, že k tomu mám vnitřně dost daleko, ale o to víc mě to láká. O to víc to chci hrát,“ svěřila se herečka k fantasy seriálu, ve kterém o nejrůznější efekty nebude nouze.

Herečka se tak vedle toho nevyhnula ani nápaditým kostýmům. „Už na kostýmových zkouškách jsem viděla, že to, co nám Boris Hanečka připravil, je úžasné. Tento úžasný kabát, vražedně vysoké boty, ale pohodlné zároveň. Jen si musím dávat pozor, jak v nich chodím,“ svěřila se herečka, která vedle odvážných šatů hrála i v čočkách. Během natáčení Vědmy, která poběží na Voyo, si zkusila také scény s kaskadérskými kousky.

„Celkem mě bavilo nahánění po lese, kde jsme potom dělali různé kaskadérské scény. Lidé tam létali pod vlivem mých sil. Pocítila jsem, že to je vlastně úžasné, že člověk udělá nějaký pohyb a ten druhý člověk letí,“ prohlásila Gabriela Macinková, která si svou práci nemůže vynachválit. „Miluji to, je to pro mě nejkrásnější věc na světě, vedle mojí rodiny. Jsem velmi ráda, že tvůrci vytvořili pro nás a pro diváka něco takového,“ dodala hvězda nového seriálu Vědma, který startuje již 16. června. ■