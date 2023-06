Cítíte, že rána po náročném večírku jsou horší a horší? Potřebujete opravdu účinnou detoxikaci!

Zlatý antioxidant

Glutathion, označovaný také jako „zlatý“ antioxidant, má zásadní roli při udržování dalších antioxidantů v aktivní formě. Platí to například i pro vitamin C. Při snížených hladinách vitaminu C je třeba, aby ve zvýšené míře byla recyklována oxidovaná neaktivní forma vitaminu C na formu aktivní. Při této recyklační reakci má zásadní roli právě glutathion. Stejnou funkci má glutathion např. i pro antioxidační působení vitamínů E nebo D a selenu. Glutathion je však již sám o sobě tím nejdůležitějším antioxidantem. Proto se stále častěji doporučuje doplňování glutathionu prostřednictvím doplňků stravy, hlavně ve středním a starším věku.