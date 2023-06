Trojnásobná maminka Agáta Hanychová neudržela slzy: Začalo mi selhávat tělo a přišla jsem o mléko

Agáta Hanychová chce svou otevřeností podpořit další maminky Herminapress

"Je to náročné, netušila jsem, že to bude taková změna, z dvou dětí na tři. Je to tak náročné, že se mi to podepsalo i na zdraví. Na těle mám vyrážku, se kterou jsem byla na kožním a prý je to únavový syndrom. A už nemám ani mléko. Já, paní kojná, která vždy chtěla kojit. Kryšpína jsem kojila devět měsíců, Miu jsem moc dlouho nekojila, byly to asi čtyři měsíce. A u Rózy nám to došlo. Což je pro každou matku stresující, každá matka je z toho vyřízená, takže i já,“ svěřila se Agáta otevřeně na sociálních sítích s tím, že její dcera už konzumuje produkt, který nahrazuje mateřské mléko.

„Chtěla jsem si vám postěžovat, snažila jsem se kojit všude. Nevím, jestli je to věkem, nebo třemi dětmi a tím, že je toho na mě fakt hodně. Vím, že spousta matek má tři děti, ale já do toho ještě pracuji. A tak jsem o to mléko přišla. Chtěla jsem to říct svému instasvětu a podpořit maminky, které jsou na tom podobně. Opravdu jsem strávila s Rózou čtyři dny v posteli, přikládala jsem ji co půl hodiny a to mléko se prostě nespustilo,“ vysvětlila Agáta se skleslým hlasem.

„Teď se kvůli tomu asi rozpláču, hormony doznívají. Mrzí mě to a bolí, asi to už bylo naposledy. Kojila jsem dva měsíce,“ dodala maminka tří dětí, která se na odborníky obracet nebude, jak jí poradily fanynky během vysílání.

„Asi nepotřebuji laktační poradkyni. Opravdu jsem se snažila, pila jsem vývary, začalo mi prostě selhávat tělo,“ svěřila se Agáta Hanychová. ■