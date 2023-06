S rostoucím věkem nám rychle ubývá!

Lidský organismus je na glutathionu závislý, bez něj by naše buňky podléhaly oxidačním reakcím, nedokázali bychom se bránit vůči bakteriím, virům, rakovinným buňkám a naše játra by přemohly toxiny. Nedostatek glutathionu má za následek větší sklon k onemocněním, především k nemocem spojeným se stářím či sníženou imunitou. Každá buňka našeho těla se neustále stará o to, aby měla dostatek glutathionu, aby byla připravena na stres, únavu i pohybovou aktivitu, protože tehdy se glutathion rychle spotřebovává. Jeho hladina také více klesá spolu se zvyšujícím se věkem. Glutathion má v lidském těle tři hlavní úlohy, působí jako nejsilnější antioxidant, posiluje naši imunitu a má zásadní vliv při detoxikačních procesech v organismu, především v našich játrech.