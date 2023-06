Hvězda Fantoma opery je těhotná: Představitelka krásné Christine zatím přibrala jen 2 kila, svatební šaty ale nedopnula

Monika Sommerová čeká miminko. Foto: se souhlasem M. Sommerové

"Ve 20. týdnu jsem odehrála ještě posledního Fantoma a už se těším na trochu odpočinku. I když můj letní koncertní program na to moc nevypadá a po pravdě ani ten podzimní," svěřila Super.cz.

"Zatím jsem moc nepřibrala, pan doktor mě kvůli tomu víc hlídá. Teď mám nahoře jenom dvě kila. Ale myslím si, že je to hlavně kvůli tomu, že jsem pořád divadelně i učitelsky aktivní a neměla jsem ještě čas se zastavit. Poslední Fantom byl pro mě dost fyzicky náročný a musím se přiznat, že už jsem nedopnula svatební šaty. Už nebyl čas je povolovat, tak držely jen za háček," prozradila.

Dlouhou mateřskou dovolenou Monika neplánuje. "Byla bych nerada, kdyby ta pauza byla moc dlouhá. Trochu bych si přála si Fantoma ještě naposledy zahrát, což by se mohlo podařit v prosinci. Ale přemýšlet dopředu v tomhle stavu stejně nic nevyřeší. Nikdo nemůže vědět, jak nám oběma bude," míní.

"Každopádně vrátit bych se chtěla brzy, protože se znám a pak už by se mi nechtělo vůbec. Přece jen to není zaměstnání na osm hodin. Ale myslím, že pracovně jsem si toho splnila tolik, že se na novou roli maminky nesmírně těším. A určitě nezůstaneme jen u jednoho malého stvoření. Naštěstí k tomu mám báječného partnera, který mě určitě podrží a o malou se bez problémů postará," věří Monika, která tak prozradila, že očekávané miminko bude holčička. Věří, že podporu najde i ve své velké rodině.

O svatbě zatím neuvažuje, i když sama by ano řekla ráda. "Přítel se do toho zatím moc nežene. Ale tak úplně se tím netrápím. Sama mám několik podmínek. Nechci být těhotná a nechci, aby byla malá příliš malinká. A jelikož chceme brzy druhé dítě, tak to podle mých výpočtů ještě pár let potrvá. Ale zasnoubená bych být mohla," krčila rameny Monika, kterou mrzí jen to, že svým těhotenstvím způsobila problémy v obsazení Fantoma opery, který se v září opět vrací do Divadla GoJa Music Hall. ■