Trapas vzaly jako legraci: Dana Morávková a Tereza Pergnerová si ve Zlíně vyrazily ve stejném kompletu

Dana Morávková vyprávěla, jak se cítila, když se s Terezou Pergnerovou objevily ve stejném kompletu. Super.cz

Tam se totiž stalo to, že Dana oblékla stejný komplet jako Tereza Pergnerová (48). Ocitly se v něm na jednom jevišti. Někdo by to mohl pokládat za trapas, ale obě dámy to zvládly s úsměvem. "Viděly jsme se asi deset minut před tím, než jsme se měly objevit na červeném koberci. Byly dvě možnosti, buď by se musela jedna z nás převléknout, nebo to vzít do hry. Ale známe se dlouho, máme se rády a zvolily jsme druhou možnost. Myslím, že publikum to kvitovalo s povděkem," řekla Super.cz Dana.

Že by se sešla s někým, kdo je stejně oblečený, se Daně stalo poprvé. Ale nemusí to být naposledy. "Ten komplet, co jsme měly na sobě, by si mohl koupit kdokoli, protože je z běžného řetězce. Klidně se nás v něm mohlo sejít ještě víc," krčila rameny Morávková. Ostatně velmi podobný kousek, který je aktuálně trendy, nedávno oblékla na společenskou akci i Iva Pazderková (43).

Nadaci Alsa podporuje Dana stejně jako další známé tváře už delší čas. "Tentokrát jsem měla jen dvě hodiny, než jsem musela do divadla. Ale stihla jsem všechno. Nafotit kalendář, odstartovat závod a samozřejmě se také převléknout do nadačního trička," uzavřela Morávková.

Díky hojné účasti i podpoře partnerů se na akci Prague City Swim povedla vybrat na pomoc pacientům s ALS a jejich rodinám rekordní částka převyšující 800 000 korun. 24. října se na jejich podporu bude konat i tradiční koncert, který uvede Daniela Písařovicová. ■