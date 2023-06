Svázaná Plánková v márnici na hřbitově a zkrvavený Lambora. Byl to morální boj, křičelo se a střílelo, přiznala herečka

Filip Tomsa si zahrál brutálního vraha. FTV Prima

Ti hrají v seriálu sourozence a Tomsa z nich chce vymlátit, kam schovali šperky, které chce získat. „Točili jsme v areálu bývalé márnice na hřbitově. Všechno muselo být perfektně nacvičeno, aby se nikomu nic nestalo. Byli jsme s Markem svázaní lanem, navíc se tam strašně prášilo. Pro mě osobně to byl morální boj, protože na hřbitově se přece nesmí křičet natož střílet. A to všechno jsme tam dělali,“ prozradila po natáčení Markéta Plánková.

Za všechno v Půlnoční zpovědi může již zmíněný Filip Tomsa, který si zahrál ukázkového záporáka. Zabil postavy Denisy Nesvačilové, Simony Babčákové, Jana Komínka, Marka Taclíka a Saši Rašilova.

„Takhle zápornou postavu jsem opravdu nikdy nehrál, takového magora, vraha. Přiznám se, že jsem díky natáčení zažil hodně vypjatých situací. Točil jsem asi osm dní a mám pocit, co den, to vražda,“ vzpomíná na svoji postavu Tomsa.

„Hodně jsme všechno řešili technicky. Jak to udělat, aby to dobře vypadalo. Natáčení je pak delší a obavy jsou spíš z toho, jak to půjde, jak se nám to podaří, ale s tím, že jsem hrál vraha? Tak z toho jsem špatný nebyl,“ přiznal.

Rvačka s Markem Lamborou a Markétou Plánkovou byla tedy dokonale secvičená choreografie. „Člověk musí být hodně opatrný, ale jinak to bylo super natáčení. Byli jsme s Markétou hodně dlouho svázaní a trvalo třeba pět šest minut, než nás přivázali k židli, tak se šetřil čas a už nás neodvazovali. To bylo velmi nepříjemné,“ vypráví o natáčení Marek Lambora coby kněz Albert.

„Člověk nemohl nic dělat a necítil jsem se moc dobře, ale kdybych řekl, ať mi to sundají, tak by to udělali. Po celou dobu byl s námi kaskadér a vše bylo dopředu naplánováno a hlavně bezpečné. Když jsem viděl Filipa, jak se pustil do Markéty, tak musím přiznat, že se ve mně ten chlap neprobudil. Je to ale kvůli tomu, že my to vidíme jinak než ta kamera. Velmi záleží na tom, z jakého úhlu se záběr pořizuje, aby to vypadalo brutálně a v lidech to vyvolalo emoce. Vy jako herec ale víte, jak to je doopravdy. Takže to byla jen práce a v tomto případě velmi zajímavá,“ uzavřel s úsměvem Lambora. ■