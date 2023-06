Býval to jeden z největších fotbalových fešáků. Tomáš Ujfaluši se po 10 letech vrací na scénu a vyrazil do společnosti

Tomáš Ujfaluši Super.cz

Jeden z největších fotbalových fešáků Tomáš Ujfaluši pověsil před deseti lety kopačky na hřebík. Začal si užívat, cestovat, a jak sám říká, odešel do zaslouženého důchodu. Nyní se vrací do pracovního procesu.

"Deset let jsem si užíval, cestoval jsem, jezdíval jsem do Itálie, kde mám nějaké aktivity a teď se vracím do práce. Už nejsem důchodce, začal jsem pracovat s agenturou, která mě zastupovala, zůstávám u fotbalu, dělám skauta. Hledám nového Ufu," řekl Super.cz s úsměvem Tomáš.

Radost mu dělá i jeho dcera Kateřina, které bude už osmnáct let. "Vždycky jsem se snažil a snažím se dál se jí věnovat. Dcera hraje v Ulici, baví ji to. Lidé říkají, že je šikovná. Hlavní ale je, že je spokojená," dodala bývalá fotbalová hvězda. ■