Betty a Vojta z MasterChefa o svatbě i založení rodiny: Veselka bude do čtvrt roku, plánovat ji budeme na dálnici

Kulinářská show MasterChef byla pro Vojtu Urbana a Betty Minaříkovou osudnou. A to nejen v rámci kariéry, ale právě v této soutěži se dali dohromady a nedávno oznámili zásnuby.

„Nenapadlo mě, že mi to změní kariéru, a ještě tam najdu tak skvělého parťáka. Otočilo mi to život vzhůru nohama,“ prozradila Betty pro Super.cz s tím, že se pár setkal i s nějakou kritikou.

„Když byl MasterChef tak bylo hejtů dost. Lidé hejtovali, že byla v televizi láska, když je to show o vaření,“ vysvětlila krásná brunetka, která bude brzy vdanou paní.

„Myslím, že svatba bude tak do čtvrt roku. Chceme to stihnout ještě letos v září. Chceme zakládat rodinu a tohle je milník před tím. Svatební den si chceme užít se vším všudy, přáteli i písničkou,“ prozradil Vojta, který se v plánování svatby také velmi realizuje. „Já vždy s něčím přijdu a Vojta mi to zkritizuje,“ řekla Betty s úsměvem.

„Já se na to kriticky podívám, aby to bylo v praxi realizovatelné. Ale je pravda, že my se teď budeme během čtrnácti dnů stěhovat, a pak vyrážíme na letní tour s Chinaski. Svatbu tak budeme plánovat někde na dálnici, když budeme přejíždět se stánkem,“ dodal Vojta se smíchem. ■