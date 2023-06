Krásná influencerka Barbora Stříteská otevřeně: S partnerem Datlem chceme tři děti, na tuhle část života se těším

Barbora Stříteská promluvila o bitvě svého partnera Marka Valáška i rodině. Super.cz

Influencerka Barbora Stříteská si nenechala ujít další turnaj Clash of the Stars, kde už potřetí zápasil její partner Marek „Datel“ Valášek. Tentokrát se musel po dvou výhrách vyrovnat s prohrou.

"Tento sport mi přijde hrozně sexy, líbí se mi to a podporuji ho,“ svěřila se krásná brunetka, která fandila svému Markovi o sto šest. Zároveň přiznala, že ani jeho náročné přípravy výrazně neovlivnily jejich společný život.

„Myslím si, že to náročné vůbec není. Vařím každý den a možná to bylo vlastně lehčí než normálně, protože jsem mu dělala jen kuřecí maso bez ničeho,“ řekla Barbora s úsměvem a slovy, že ona sama by do takového zápasu nešla.

„Přišly mi nabídky a samozřejmě do toho nepůjdu. Myslím si, že jsou v tom víc atraktivní kluci než holky,“ vysvětlila.

Barbora a Marek tvoří pár od doby, kdy se potkali v reality show Like House. Vztah berou velmi vážně a už se společně těší na rodičovství.

„Těším se na rodinu, až budeme mít s Markem miminko. Na tuhle část svého života se velmi těším,“ svěřila se influencerka, která o tomto tématu nemá problém hovořit otevřeně.



„Tohle téma může být pro někoho moc, ale já se o tom bavím otevřeně, protože je to lidské a normální,“ dodala s tím, že by chtěla velkou rodinu. „Já bych chtěla dvě až tři, možná i to čtvrté, uvidíme,“ uzavřela Barbora Stříteská. ■