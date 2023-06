Na léto se ostříhala a zesvětlila vlasy. Moderátorka Partie se ve společnosti objevila v nové image

Moderátorka Terezie Tománková se ukázala v nové image. Super.cz

„Mám kratší a světlejší vlasy, na léto jsem si je změnila. Říkala jsem si, že bych chtěla změnu, já to tak občas mám, potřebuji to. Tak mám prostě nové vlasy,“ řekla Super.cz.

Na obrazovkách jsme ji už viděli v různých účesech. „Já když jsem v televizi začínala, tak jsem měla hodně tmavé vlasy. Měla jsem dlouhé, tmavé vlasy. Bylo by zvláštní, kdybych měla stále stejný účes. Postupně jsem to zkracovala, ale teď jsem už pár let zakotvila u jednoho účesu a mám to plus minus stejné.“

My jsme si s moderátorkou povídali při natáčení výročního dílu zábavní show 7 pádů Honzy Dědka, který se bude vysílat v den, kdy televize Prima oslaví 30 let. Co jí Tománková přeje?

„Hodně spokojených diváků, a hlavně spokojených lidí, kteří pro Primu pracují. To je důležité, aby tam lidé chodili s otevřenou hlavou a otevřeným srdcem,“ dodala Terezie Tománková.

■