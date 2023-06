Superchat: Vlasta Horváth a trojnásobný otec? Dítě už mít ani nemůžeme, přiznal zpěvák ze SuperStar

Zpěvák Vlasta Horváth byl hostem v pořadu Superchat. Super.cz Superchat

Vlasta je se svou manželkou Markétou 28 let. Vzali se po desetiletém vztahu. Mají spolu dvě dcerky Alžbětku a Lindu. Poslední dobou se ale na internetu objevují spekulace, že se brzy stane trojnásobným otcem. Zpěvák nám na toto téma exkluzivně odpověděl. Jedná se pouze o nepravdivý drb.

„Není to pravda, čirou náhodou jsme šli s manželkou na jeden křest kalendáře a tam při příchodu nabyli fotografové dojmu, že Markéta je těhotná, protože jí po porodu zůstalo malé bříško. Na druhý den jsem se dočetl, že je těhotná. Nabralo to obřích rozměrů a nešlo to zastavit. Nemá to cenu dementovat. My víme, jak to je. Já bych klidně i třetí dítě měl, ale my na to už nemáme věk a ani už nemůžeme,“ uvedl vše na pravou míru Vlasta.

Jak po letech Vlasta Horváth vzpomíná na SuperStar a co by naopak televizi po skončení soutěže vytkl? To a více ze života talentovaného zpěváka se dozvíte v našem pořadu. Superchat si můžete pustit tady ve videu nebo také ve všech podcastových aplikacích. ■