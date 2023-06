Po fotce bez kalhotek fanoušky znovu překvapila: Simona Krainová změnila image, obarvila si vlasy

Simona Krainová Foto: Se souhlasem S.Krainové

Simona Krainová (50) se rozhodně ničeho nebojí a po padesátce na sebe umí strhnout ještě větší pozornost než dříve. V pondělí poškádlila fanoušky fotkou bez kalhotek a dokázala tak, že díky sportu je její tělíčko naprosto k nakousnutí. To potvrdily i desítky obdivných reakcí.

Nyní ale Simona opět překvapila. Tentokrát neukázala žádnou lechtivou fotku, ale pochlubila se tím, že razantně změnila image. Od blonďatých vlasů si na chvíli dala pauzu a je z ní růžovovláska.

„Top nádhera,“ napsala jí finalistka SuperStar 2021 Elizabeth Kopecká (28) a další reakce na sebe nenechaly dlouho čekat.

„Tyto vlasy vám opravdu sluší, je to takové mladistvé. Mně se nelíbí takové ty svítící blond barvy, je to dosti umělé, ale ta růžová je pecka,“ napsala jí fanynka. A co na její změnu říkáte vy? ■