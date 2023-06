Čarodějka z Harryho Pottera Miriam Margolyes (82) pózovala nahá: Nesnáším svá velká prsa a povadlé břicho, říká

Miriam Margolyes Profimedia.cz

Navzdory odvážné fotce, na níž jsou vidět hereččina ňadra, jen částečně skrytá za koláčky, má prý Miriam potíž přijmou svou figuru. Naopak na obličej je pyšná. „Líbí se mi můj obličej. Myslím, že je laskavý a vřelý, otevřený a usměvavý,“ uvedla v rozhovoru pro módní magazín.

„Ale nesnáším své tělo, velká prsa a povadlé břicho a trochu křivé nohy. To mě neohromuje. Ale snažíte se z toho dostat to nejlepší, musíte. Děláte, co můžete,“ svěřila se.

Herečka také prozradila, že ji v blízké době čeká operace srdce, strach z ní nemá. Miriam je známá svým smyslem pro humor, a i blížící se zákrok glosovala. „Když jste mladí, nepřemýšlíte o smrti. V podstatě vás zajímá jen to, kdy si zase za*ukáte. Já o smrti přemýšlím hodně. Zcela jistě denně. Každé ráno, když vstanu, pomyslím si: ‚Je tu další den‘, což jsem možná ani nečekala.“

Herečka je velmi otevřená, bez obav hovoří o všech aspektech svého života. Margolyes je lesba, coming out učinila už v roce 1966, kdy to bylo ve Velké Británii ještě nelegální. „Nikdy jsem se za to nestyděla. Věděla jsem, že nejsem žádná kriminálnice, byla jsem to já. Nemohla bych být kriminální.“

Červencové číslo britského Vogue se zaměřuje na pýchu a radost. ■