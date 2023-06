Poznáváte Steffi Graf (54) a Andre Agassiho (53)? Tenisové legendy jsou manželi už 22 let. A Steffi zkrásněla

Steffi Graf je snad rok od roku půvabnější. Profimedia.cz

Bývalé tenisové jedničky, které jsou zároveň držiteli takzvaného Golden Slamu, tedy zisku titulů ve všech čtyřech grandslamech (Wimbledon, US Open, Australian Open a French Open), k sobě našly cestu v roce 1999. Téhož roku se Andre rozvedl s herečkou Brooke Shields, již si vzal o pouhé dva roky dřív. Předtím spolu přitom tvořili pár pět let. Steffi pro změnu před Andrem randila například s britským zpěvákem Mickem Hucknallem (63) známým svým působením v Simply Red a hity Stars, Say You Love Me či Holding Back The Years.

Roku 2001 si Steffi Andreho vzala. Téhož roku se jim narodil syn Jaden Gil a o dva roky později ještě dcera Jaz Elle. Přestože si všichni mysleli, že jejich děti mají jasně nalajnovanou budoucnost a sázkové kanceláře dokonce po Jadenově narození vypsali kurz na to, že jednou vyhraje Wimbledon, tenis ani jedno z jejich dětí nebaví. Rozhodně to ale nejsou žádní lenoši. Zatímco Jaz zaujalo jezdectví a hip-hop, u Jadena to vyhrál baseball, jemuž se věnuje dodnes.

Tenisové legendy z toho ale zřejmě smutní nejsou. V minulosti si totiž postěžovali, jak je profesionální tenis ‚zdevastoval‘. Zatímco Steffi si ještě před padesátkou postěžovala, že ji trápí koleno a kvůli bolestem kyčle nemůže pořádně ani sedět, jejího muže pro změnu sužují silné bolesti zad. ■