Nejkrásnější teenagerky Česka: O korunku v Dívce roku bude bojovat i sestra Miss Kokešové

Tohle jsou finalistky soutěže Dívka roku 2023. Foto: Jaroslav Hauer

„Dívka roku mi pootevřela dveře do šoubyznysu. Naučila mě pomáhat tam, kde to je třeba. Pokud můžu kdekoliv pomoct, tak se pro to snažím udělat vše. Dala mi také spoustu nových zkušeností a taky kamarádek,” svěřila Valerie. „Mám teď před sebou spoustu projektů a vystoupení. Buď zpívám, nebo moderuji, opravdu mě to baví a naplňuje. Do toho se připravuji na maturitu a přijímačky na vysokou,” prozradila své plány.

Porota z 35 semifinalistek vybrala TOP 20 dívek, které pak čekal neveřejný pohovor s porotou. „Letošní ročník je velmi silný, dívky jsou talentované, komunikativní, inteligentní, každá z nich má vysoké cíle do budoucna. Když mi bylo 14 let, tak jsem ještě pořádně nevěděla, co bych chtěla v budoucnu dělat,“ uvedla organizátorka soutěže Kristýna Sklenářová. Mezi desítku finalistek se dostala i mladší sestra missky Karolíny Kokešové (27) Evelina.

Součástí semifinále bylo také odhalení korunky pro Dívku roku 2023. „Design korunky pro letošní ročník Dívky roku vychází opět z tématu, kterým je tentokrát Vodní svět. Je téměř celá ze skla a dozdobena byla broušenými krystalky po celém jejím obvodu,“ popsal výrobu korunky pro vítězku designér Roman Váha.

Finále proběhne 28. srpna v Divadle Pod Palmovkou a výtěžek půjde jako vždy na dobrou věc. „Desátým rokem spolupracujeme s nadačním fondem Krtek, který pomáhá dětským onkologickým pacientům. Výtěžek z finálového večera půjde nemocné Kateřině Kružíkové, na kterou je již spuštěna veřejná sbírka. Celý příběh Katky najdete na našich webových stránkách,” upřesnila organizátorka Kristýna Sklenářová. ■