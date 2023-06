Martina Navrátilová převzala stříbrnou medaili v Senátu. Slzela dojetím a objímala svou sestru

Martina Navrátilová Herminapress

„Když mi přišel e-mail od pana Vystrčila, že mi chce dát medaili, bylo to myslím někdy v únoru, to jsem zrovna měla zdravotní problémy. Chtěli mi to předávat v New Yorku, ale já jsem si řekla, že to asi ne, když sotva chodím. Že až přijedu do Prahy,“ citovaly České noviny proslov Navrátilové. Následně uvedla, že si ocenění velmi váží, a publikum pobavila, když dodala: „I když já jsem zvyklá spíš na zlatou“.

Navrátilová při svém děkovném projevu neskrývala dojetí, vzpomněla si i na své rodiče a sestru, kteří si po její emigraci v roce 1975 užili své.

„Vždycky jsem se snažila reprezentovat svoji vlast nejlépe a dál se budu snažit. Když člověk takový krok udělá, neuvědomí si, jak to ovlivní lidi v okolí. Moje sestra, která tady je, trpěla hodně. O rodičích ani nebudu mluvit,“ zlomil se jí hlas. A právě se svou sestrou Janou se pak Navrátilová dlouze objímala.

Devítinásobná wimbledonská vítězka se nedávno už podruhé potýkala se zákeřnou rakovinou. Kromě prsu jí lékaři loni v listopadu objevili nádorové bujení v hrtanu. Navrátilová nakonec boj s nemocí zvládla a nyní je rakovina na ústupu. Sportovkyni pak nic nebránilo v tom převzít si ocenění osobně přímo v Praze. ■