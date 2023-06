Jennifer Aniston ukázala vysekané paže i bříško: Mám lepší tělo než ve dvaceti, říká

Jennifer Aniston Profimedia.cz

Fráze ji prý dohání k šílenství a člověk, který chce zalichotit, byl měl skončit tím, že řekne, že dotyčná (či dotyčný) vypadá skvěle. „A tečka!“ říká herečka. „Nemůžu to vystát. Ten společenský zvyk dávat lidem nálepky jako ‚jsi v této fázi, takže na svůj věk...‘. Vlastně ani nerozumím, co to znamená,“ postěžovala si britskému Vogue.

„Mám lepší tělo než ve dvaceti. Cítím se lépe psychicky, fyzicky i duševně. Všechno je o sto procent lepší,“ uvedla.

O tom, že Aniston vypadá fantasticky, nepochybuje ani značka Pvolve, která si ji vybrala pro propagaci fitness oblečení. Herečka v něm ukázala vysekané paže i bříško.

Zároveň ale v nedávném rozhovoru varovala před až příliš drastickým cvičením, které se jí samotné vymstilo. V touze po naplnění hollywoodského standardu krásy si dle svých slov zničila tělo.

„Když máte na mysli, že musíte alespoň 45 minut cvičit kardio, jinak to nebude dobrý trénink, je to skličující,“ svěřila magazínu InStyle. „Dlouho jsem tomu věřila. A vyhořela jsem a rozbila si tělo,“ uvedla seriálová Rachel s tím, že na sebe v předchozích letech byla až příliš tvrdá. Dnes preferuje volnější a zábavnější cvičení s přáteli. ■