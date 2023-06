Ivana Gottová se po delší době ozvala fanouškům. Karlův hlas ožije díky umělé inteligenci, slibuje

Ivana Gottová s ředitelem Českého rozhlasu René Zavoralem Foto: Karel Gott Agency

„Milí Karlovi příznivci, před časem jsem vám slíbila další překvapení související s odkazem mého manžela. Dnes vám mohu oznámit, že v létě dostane rozhlasovou podobu autobiografie Má cesta za štěstím. A ještě větší radost mám z toho, že se do některých pasáží podařilo zapojit Karlův hlas vytvořený umělou inteligencí. Je to opravdu nebývale inovativní počin a bude to u nás vůbec poprvé, kdy se hlas vytvořený umělou inteligencí takto zapojí do literárně dramatického díla,“ informovala Gottová. Knihu bude načítat herec Igor Bareš.

„Tým, který na přípravách pracuje, velmi důsledně dbá na to, aby bylo vše v souladu s odkazem mého muže,“ dodala Gottová.

Fanoušci poprvé uslyší Gottův hlas vytvořený umělou inteligencí ve čtvrtek 13. července v předvečer výročí jeho narozenin, vybrané díly z knihy uvede Český rozhlas Dvojka od 14. července a celá autobiografie pak vyjde jako audiokniha letos na podzim.

„Když mě Český rozhlas s nápadem na zapojení Karlova hlasu do audioverze knihy oslovil, nevěřila jsem, že už by to dnešní technologie ve vysoké kvalitě umožňovaly. Doufám, že výsledkem budete nadšeni stejně jako celý tým, který projekt připravuje. A pevně věřím, že z využití umělé inteligence by byl nadšený i sám Karel. Vždy své fanoušky rád překvapoval, fascinovaly ho moderní technologie a inovace,“ uzavřela Gottová. ■