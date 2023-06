Manželka Vaška Noida Bárty popsala rodinné vztahy: S ex svého muže se přátelí a navzájem si hlídají děti Super.cz

Společně se všichni potkali na módní show návrhářky Martiny Pipkové Loudové a Eliška popsala, jaké mají vztahy. „S Gabčou se rády bavíme a řešíme i spoustu věcí ohledně Terezky a občas k nim i jezdíme. Já mám ráda její děti a ona má ráda ty moje. Fungujeme úplně v pohodě,“ svěřila se Super.cz Eliška Bártová, která se rok po porodu na přehlídce pochlubila skvělou figurou.

„Dostaly mě do formy děti. Anička chodí a běhá, nezastavím se. Jedna má tři a jedna rok,“ svěřila se Eliška s tím, že nyní další přírůstek do rodiny neplánuje. „Já myslím, že už to stačí. Když jsme začali plánovat dovolenou, zjistili jsme, že potřebujeme pokoj navíc, když má Vašek tři děti. Tak jsme si řekli, že to takhle stačí. Další pokoj na dovolené nehodláme platit,“ dodala se smíchem Eliška Bártová. ■