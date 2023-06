Eva Burešová střídá na place miminka, ale její syn to není. Nevím, jak na to lidi přišli, diví se

Eva Burešová FTV Prima

„Nevím, jak na to lidi přišli, já ho ještě nikde veřejně neukázala, ale hodně lidí se mě ptá, zda je to v té televizi on,“ diví se. A vzala by vůbec coby maminka své dítě na natáčení, aby skutečně mohlo hrát jejího syna? Ze začátku nad tím prý uvažovala.

„Přemýšlela jsem o tom na začátku. Byla by výhoda, že bychom mohli být spolu, ale nakonec jsme to neudělali, protože pro ty děti je to natáčení náročné, stejně jako je to náročné pro nás. Musí se jet v tempu a na nikoho se nečeká. I když on je extrémně zlatý. Nepláče, jenom když chce jíst, a to zabrečí jen v tu chvíli, kdy už mu něco připravuju,“ prozradila Burešová.

Ta hraje v seriálu ZOO rovnou se dvěma miminky - Viktorem a Matyášem. „Jsou skoro stejně staří jako můj syn Tristan, tak to je snadnější. Jelikož jsou to malá miminka, tak u nich záleží především na tom, jak se vyspí, jestli mají hlad, nebo jsou po jídle, jestli je na place dvacet lidí, nebo tři. Je to velmi nevyzpytatelné. Jsou ale oba zlatí a je kouzelné sledovat tu jejich cestu. Když jsem s nimi začala točit, byli fakt úplně mrňaví, musela se jim držet hlavička, teď už to jsou velcí kluci. Otáčejí se za mnou. Sleduji to samé u svého syna a je moc hezké u toho být,“ rozněžnila se Burešová, která má doma ještě staršího syna Nathaniela (6). ■