Adrenalinový rozhovor na létajících labutích: Marianě Prachařové se láska vyhýbá, vyžívá se hlavně v cestování

"Ve vztazích, co se mužů týče, u mě nic nového není, tady jsem s kamarádkami," krčila rameny sestra Jakuba Prachaře, kterou jsme nedávno mohli vídat v primáckém seriálu Dobré zprávy. Vyžívá se hlavně v cestování.

"Letos jsem šla pouť do Santiaga de Compostella. To byla asi největší výzva. Šla jsem sama, s krosnou na zádech, nevěděla jsem, kde budu spát. Paradoxně ale sama se sebou zvládám být velmi dobře a řekla jsem si, že si z toho udělám tradici a budu jezdit někam sama. Pak jsem byla s kamarádkami na Zanzibaru, také v Paříži. A ještě toho spoustu zvládnu, protože to cestování mě baví," vypočítala.

Chystá se i na společnou dovolenou s maminkou Danou Batulkovou. "V létě se chystáme na Bali," prozradila a nás zajímalo, zda tam jede právě v době, kdy je tam hodně australských surfařů, také kvůli nim. "Na to se taky těším. Mamka odlétá dřív, já tam ještě chvilku zůstanu, tak uvidíme. Nějakého toho surfaře bych brala všemi deseti," smála se Mariana, která v našem videu vyprávěla i o svých předchozích dovolenkových láskách. "Ale na chvilkové známosti moc nejsem," uzavřela. ■