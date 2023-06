Doktor Vševěd si po dvou letech na obrazovce zájem fanoušků užívá: Co řekl o manželce a dětech?

Jiří Martínek alias Doktor Vševěd Super.cz

Za tu dobu si zvykl také na to, že ho lidé na ulici poznávají a oslovují. „Poznávají mě lidi, to je největší změna, přece jenom o mně tuší nějaký milion až dva lidí v téhle republice, že existuji. Zdraví mě, ale je to vesměs v normální podobě,“ svěřil se Super.cz Doktor Vševěd, kterého by ještě před pár lety ani zdaleka nenapadlo, že by mohl být hvězdou televizní zábavy.

„Kdyby mi to někdo řekl, tak ho považuji za blázna,“ prozradil Jiří Martínek, který pracuje v Historickém ústavu Akademie věd ČR a vyučuje na Přírodovědecké fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Jeho účast v pořadu už přijali i kolegové a rodina. Manželka a děti chtějí ale zůstat inkognito. „Je to bez problémů, kolegové si zvykli, až na nějaké drobné výjimky, a rodina zůstává stále v utajení celou dobu a bude i dále. Žena i děti mají svůj vlastní život a tak je to v pořádku,“ dodal lovec z pořadu Na lovu, který má také své slabiny.

„Takových je, sport tolik ne, spíš medicína, technika, to jsou věci, které jdou mimo mě. Také moderní filmy,“ prozradil Doktor Vševěd, který své vědomosti rozvíjí také četbou denního tisku. „Kupuji si deník Právo, táta tam dvacet let dělal a mé první články, které jsem zveřejnil ještě jako student, byly v Právu,“ dodal Jiří Martínek, který si natáčení pořadu užívá a doufá, že bude soutěžících stále přibývat. ■