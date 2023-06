Influencerka Anna Šulcová odhalila bříško jako z kamene: Partnerka známého hokejisty na své postavě dře

Influencerka Anna Šulcová promluvila o bitvě v Clash of the Stars, ale také své fit postavě. Super.cz

Anna Šulcová je jedna z nejúspěšnějších českých influencerek, která si plní jeden sen za druhým. Zápas pod organizací Clash of the Stars k nim ale určitě nepatří.

„Obdivuji všechny, co do toho jdou. Já bych si chtěla zkusit pár tréninků, ale na zápas si vůbec netroufám, ani nemám nikoho, koho bych chtěla vyzvat,“ svěřila se Anna pro Super.cz. Zároveň přiznala, že její partner, hokejista Vladislav Houška, už tuhle nabídku dostal a influencerka by byla možná radši, kdy by ji odmítl.

„Nabídku dostal. To rozhodnutí je na něm, ale já bych asi nechtěla, aby tam chodil. Nechci vidět, jak z něho teče krev. Stačí, že hraje hokej a tam to asi zůstane,“ prozradila krásná brunetka s úsměvem.

Anna Šulcová je na influencerské scéně už sedm let a stále se jí velmi daří. Přesto přiznala okamžiky, kdy pomyslela na konec této kariéry.

„Jsem ráda, že to můžu pořád dělat. Hodně lidí končí hlavně kvůli sobě, že například nemají motivaci nebo sílu v tomto vydržet. Což chápu, také jsem měla občas okamžiky, kdy jsem s tím chtěla skončit,“ prozradila Anna, která se v posledních letech našla také ve zdravém životním stylu a cvičení, což se odráží na její energii i krásné figuře.

„Rok a půl mám trenéra, se kterým cvičím. Do fitka se snažím chodit aspoň čtyřikrát týdně,“ řekla se slovy, že by si chtěla udělat také kurz fitness trenérky. ■