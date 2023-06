Tomáš Klus má doma malou herečku. Desetiletá Josefína si s ním zahraje v seriálu. Točíme i do noci, pochvalují si

Tomáš Klus s dcerou Josefínou FTV Prima

Příběh vypráví o čtyřicátníkovi Ivanovi (Tomáš Klus), který se chce oženit s krásnou mladou Sárou (Pavla Gajdošíková), jenže to má malý háček. Ivan se své lásce jaksi zapomněl zmínit, že už třikrát ženatý byl a má tři děti.

Sára se svatbou souhlasí jedině za podmínky, že se lépe poznají a stráví spolu celé léto v kempu Sářiných rodičů (Lenka Vlasáková, Ondřej Pavelka). Ivan tak dělá vše pro to, aby mu jeho tři děti v létě nepřekazily plán sbližování se Sárou. Omluví se svým exmanželkám (Kristýna Leichtová, Erika Stárková, Barbora Seidlová), že tyto prázdniny mu to nevyjde a děti si vezme hned, jak to bude možné. Jenže bejvalky nejsou hloupé, dají se dohromady a během pár dní zjistí, co za tím je. Rozhodnou se, že do kempu pojedou a děti mu tam nechají.

Klus si natáčení s dcerou užívá. „S Josefínou jsme si tu udělali krásné prázdniny a bydlíme tu v karavanu. Máme skvělý otcovsko-dcerovský mód. Zamiloval jsem si to tady. Myslím, že se podařilo dát dohromady skvělou partu lidí. Po natáčení se tu griluje, večeříme, jsou tu milé sedánky. Takový život v kempu,“ popisuje svůj život na natáčení Tomáš Klus.

„Můj Ivan už měl tři ženy a teď našel čtvrtou a udělá všechno pro to, aby si ji vzal. Mám spoustu dětí a všechno se to sejde v jednom kempu. Věřím, že se divák pobaví,“ prozrazuje Klus, který má po boku svou desetiletou dceru Josefínu. A ta je z natáčení nadšená.

„S tátou se mi točí dobře a moc mě to herectví baví. Občas se stane, že chodíme i pozdě spát, protože točíme do noci. Líbí se mi tu,“ usmívá se malá herečka. O tu, o kterou se povede boj, se postarala Pavla Gajdošíková. Coby Sára si připraví pro Ivana nelehkou zkoušku. „Jsem přítelkyně hlavní postavy Sára, rodiče tu mají kemp, a tak tu s Tomášem řeším různé životní peripetie. Jeho Ivan má celkem čtyři děti, jedno vyženěné, a já jsem nadšená, miluju natáčení s dětmi. Jsou velmi přirozené a docela dost se od nich učím,“ prozradila Pavla. Kdy se osmidílná minisérie dostane na televizní obrazovky, Prima ještě neupřesnila. ■