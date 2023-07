Nejslavnější český vodník nestárne: Josef Dvořák (81) stále hraje divadlo a tenis, sám řídí a je v neuvěřitelné kondici

Josef Dvořák stále hraje divadlo a tenis, sám řídí a je v neuvěřitelné kondici. Super.cz

Herec Josef Dvořák (81) vypadá naprosto neuvěřitelně a máme pocit, že někdy před pětadvaceti lety zastavil čas. "Tuhle větu jsem slyšel mnohokrát, ale hrozné je, že jsem tomu začal věřit. Jak jsme my chlapi ješitní, začal jsem se nenápadně dívat do zrcadla. Ale myslím, že se lidi mýlí," smál se nezapomenutelný vodník Čochtan.

Recept na svěžest, jak fyzickou, tak psychickou, ale má. "Jím a piju, na co mám chuť. Ale strašně rád spím. Doma mi to vyčítají a tahají mě z pelechu, ale je to taková nádhera. Vždycky se večer těším, až si vlezu do postele, i když si naše komediantské živobytí vyžaduje chodit spát pozdě. A já tam vlezu tak v jednu, čtu si a pomalu na mě přijde spaní. Nejraději bych spal tak dlouho, dokud by si tělo neřeklo, že vstáváme. Ale i tak spím klidně do devíti," vyprávěl.

Pepa stále aktivně hraje tenis, ale dříve než v deset se na kurtu odmítá objevit. "Všichni vstávají brzy a chtěli by hrát od brzkého rána. Už mě nebavilo se vymlouvat, tak jsem jim otevřeně řekl, že prostě dřív začínat nemůžu," svěřil.

Aktivní je i na divadelních prknech, v létě ho uvidíme například na letní scéně Divadla Kalich pod pražskou Žižkovskou věží. "Jezdíme i na zájezdy, pořád řídím, nechci, aby mě někdo vozil. Občas se to stane, ale nejraději jsem za volantem sám. Řídím hrozně rád," překvapil Pepa. "Tady na letní scéně budeme hrát třikrát. Dvakrát S Pidlou v zádech a jednou Čochtana. A pak máme další letní představení po republice. Je to senzace hrát venku. Sem tam mám i nějakou besedu," vypočítal.

Jinak bude trávit léto s manželkou Jájou, která ho na setkání pod Žižkovskou věž doprovodila, na chalupě, kde také ještě seká trávu a pracuje na zahradě. Na závěr ještě vychválil i svoji ženu, která se o něj vzorně stará už téměř čtyřicet let. "Vzala si to jako úděl a já ji velice rád poslouchám," uzavřel. ■