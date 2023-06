Zakouřená domácnost ve Výměně manželek vytáčí náhradní maminku: Je to na imunitu, brání se otec

Ve Výměně manželek se tentokrát bude řešit kouření. TV Nova

Pro maminku z Petřvaldu v Moravskoslezském kraji příchod do pražského bytu na Žižkově není šokem. Sama deset let žila v panelákovém bytě, nyní má se svou rodinou krásný dům. Z čeho ale v šoku bude, je neustálé kouření nového manžela. Snaží se to Danielovi rozmluvit, ale marně.

„Jak to tady máte s tím kouřením? Já jsem si všimla, že kouříte v každé místnosti, nešlo by to omezit na jednu místnost?“ zjišťuje maminka sedmileté prvňačky Laury a roční Sofie. Argumenty náhradního manžela ji poněkud pobaví.

„Jestli budou dávat nějaký film, tak to je smolík. Tabák je přírodní produkt,“ tvrdí Daniel. „Je to na imunitu, na nervy a tak, aby ještě děcka byly jak skleníková kytka, to fakt ne. Já si cigára obhájím, přes to vlak nejede,“ řekne tatínek, kterému nakonec náhradní maminka zatrhne kouření po celém bytě v polovině pobytu. ■